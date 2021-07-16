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Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме

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Киев, Пятница 16 июля 2021 11:52
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кандидат на пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский обещает, что санкции СНБО против лидеров криминальных группировок будут выполняться в полном объеме. Поскольку из-за них совершается большое количество тяжких преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной раде.

"Большое внимание я планирую сосредоточить на борьбе с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Именно из-за них совершается значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений. Гарантирую, что решения СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться в полном объеме", - заявил Монастырский.

Отметим, РБК-Украина писало, что известно о кандидате на пост министра внутренних дел.

Накануне Арсен Аваков покинул пост главы МВД спустя более чем семь лет работы на этом посту.

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Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
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