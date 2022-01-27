Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відкрито справу
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Подію кваліфікували як умисне вбивство.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.
Станом на зараз відомо, що військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.
Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються, зазначили в ДБР.
Що сталось
На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
Зараз його розшукують правоохоронці.
Про ситуацію в місті та де зараз може перебувати стрілок, в матеріалі РБК-Україна.