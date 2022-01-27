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Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відкрито справу

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 09:18
Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відкрито справу Фото: відкрито справу через розстріл військовослужбовців у Дніпрі (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Подію кваліфікували як умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Станом на зараз відомо, що військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються, зазначили в ДБР.

Що сталось

На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Зараз його розшукують правоохоронці.

Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відкрито справу

Про ситуацію в місті та де зараз може перебувати стрілок, в матеріалі РБК-Україна.

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