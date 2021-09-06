Монастирський представив свою команду: хто отримав крісла в МВС
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сформував свою команду в Міністерстві внутрішніх справ. Він розповів сьогодні, хто до неї увійшов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Хто в команді Монастирського
Євген Єнін - заступник глави МВС, який до цього працював на посаді заступника міністра закордонних справ.
Богдан Драп'ятий - заступник з питань зв'язків з ВР та роботи сервісних центрів МВС.
Мері Акопян - заступник міністра з координації міжнародної дільності МВС.
Олександр Гогіашвілі - відповідає за роботу по формуванню державної політики системи МВС.
Ігор Бондаренко - відповідає за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.
Сергій Гончаров - заступник міністра з напрямку реалізації міжнародних проектів.
Катерина Павличенко - відповідає за напрямок дотримання прав людини та протидії гендерному насильству.
Зазначимо, що Гогіашвілі, Гончаров та Павличенко вже працювали в МВС під час керівництва попереднього міністра - Арсена Авакова. Вони залишилися на своїх же посадах.