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Монастирський представив свою команду: хто отримав крісла в МВС

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 15:12
Монастирський представив свою команду: хто отримав крісла в МВС Фото: Денис Монастирський, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сформував свою команду в Міністерстві внутрішніх справ. Він розповів сьогодні, хто до неї увійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Хто в команді Монастирського

Євген Єнін - заступник глави МВС, який до цього працював на посаді заступника міністра закордонних справ.

Богдан Драп'ятий - заступник з питань зв'язків з ВР та роботи сервісних центрів МВС.

Мері Акопян - заступник міністра з координації міжнародної дільності МВС.

Олександр Гогіашвілі - відповідає за роботу по формуванню державної політики системи МВС.

Ігор Бондаренко - відповідає за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров - заступник міністра з напрямку реалізації міжнародних проектів.

Катерина Павличенко - відповідає за напрямок дотримання прав людини та протидії гендерному насильству.

Зазначимо, що Гогіашвілі, Гончаров та Павличенко вже працювали в МВС під час керівництва попереднього міністра - Арсена Авакова. Вони залишилися на своїх же посадах.

Монастирський представив свою команду: хто отримав крісла в МВС

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Денис Монастирський Міністерство внутрішніх справ України
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