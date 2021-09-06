Монастирський представив свою команду: хто отримав крісла в МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сформував свою команду в Міністерстві внутрішніх справ. Він розповів сьогодні, хто до неї увійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Хто в команді Монастирського

Євген Єнін - заступник глави МВС, який до цього працював на посаді заступника міністра закордонних справ.

Богдан Драп'ятий - заступник з питань зв'язків з ВР та роботи сервісних центрів МВС.

Мері Акопян - заступник міністра з координації міжнародної дільності МВС.

Олександр Гогіашвілі - відповідає за роботу по формуванню державної політики системи МВС.

Ігор Бондаренко - відповідає за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров - заступник міністра з напрямку реалізації міжнародних проектів.

Катерина Павличенко - відповідає за напрямок дотримання прав людини та протидії гендерному насильству.

Зазначимо, що Гогіашвілі, Гончаров та Павличенко вже працювали в МВС під час керівництва попереднього міністра - Арсена Авакова. Вони залишилися на своїх же посадах.