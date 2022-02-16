Монастирський про кібератаку на банки та "Дію": спроба не вдалася

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував збій в роботі інтернет-банкінгів ПриватБанку та Ощадбанку. За його словами, спроба не вдалася.

Про це він заявив під час марафону Єднання, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Він також заявив про спробу кібератаки на "Дію". "Вчора відбулася одна з наймасшт кібератак. Ця спроба не вдалась. "Дія", держбанки працюють безперешкодко", - повідомив він. Що сталось Вчора не працювали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайти Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що під кібератаку з Росії та Китаю потрапила і "Дія", однак вона була відбита і користувачі нічого не помітили.