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За хвилею псевдоминувань по всій країні стоїть Росія, - СБУ

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 15:55
За хвилею псевдоминувань по всій країні стоїть Росія, - СБУ Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У Службі безпеки України заявили, що "за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РФ, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини". Більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну", - йдеться в повідомленні відомства.

Якщо протягом всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300. Зараз жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося.

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна-створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу і паніку в суспільстві. На жаль, такі Інформаційно-психологічні спеціальні операції - реалії сучасних гібридних воєн, і ми повинні це усвідомлювати", - заявили в СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які "діють за хуліганськими мотивами або заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки".

"Зловмисники намагаються посилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цими вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - уточнюють в СБУ.

Оперативне відстеження каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами, в тому числі.

Зазначимо, в Україні триває хвиля масових мінувань, сьогодні надійшло повідомлення про нібито мінуванні всіх шкіл Києва, проводиться перевірка.

Також сьогодні у Львові після повідомлення про мінування евакуювали всіх школярів.

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Служба безпеки України
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