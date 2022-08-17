Низка політиків виїхали з України в Монако під час війни. ДБР перевірить законність

Фото: ДБР перевірить законність виїзду низка політиків з України в Монако під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)

Днями журналісти випустили розслідування, в якому йдеться про те, що низка політиків та бізнесменів змогли покинути Україну під час війни. Ними тепер займуться правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.