Монако першим у світі забезпечило повне покриття 5G

Монако стало першою в світі країною, яка повністю покритою зв'язком п'ятого покоління 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як повідомляється, мобільний оператор Monaco Telecom встановив 23 антени 5G, які покривають всі 2,6 кв. км території князівства. Це майже в два рази менше, ніж кількість антен для зв'язку четвертого покоління (4G), встановлених на території держави.

Також найближчим часом планується встановити нові антени для задоволення потреб та розвитку мережі. Для забезпечення покриття мережею 5G використовувалося обладнання китайської компанії Huawei.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині запустили перші мережі нового покоління 5G в Берліні та Бонні. До кінця 2020 року мережа повинна охопити 20 найбільших міст Німеччини. Крім того, в середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили вище 6,5 млрд євро за частоти нового мобільного стандарту.

Також у квітні Південна Корея стала першою країною у світі, яка повсюдно почала використовувати мережі 5G. Компанії країни почали пропонувати послуги 5G з 23:00 за місцевим часом 3 квітня.

Відзначимо, в лютому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна повинна стати технологічним лідером і підкреслив необхідність якнайшвидшого впровадження мереж 5G, а також 6G. Також американський лідер заявив, що компанії повинні активізувати свої зусилля або залишитися позаду.