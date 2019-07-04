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У Німеччині запустили перші мережі 5G

Новини » Телеком & IT    04.07.2019 - 18:02
У Німеччині запустили перші мережі 5G
Ілюстративне фото (computerworld.com)

Німеччина переходить на высокомобильную зв'язок

У Німеччині запустили перші мережі нового покоління 5G в Берліні та Бонні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що в середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили вище 6,5 млрд євро за частоти нового мобільного стандарту.

До кінця 2020 року мережа повинна охопити 20 найбільших міст Німеччини. Після роботи в тестовому режимі мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління стала доступна для жителів Берліна і Бонна. Пізніше 5G планують запустити в Гамбурзі, Мюнхені, Лейпцигу та Дармштадті.

В аукціоні з продажу частот нового мобільного стандарту брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica і United Internet.

Експерти бачать в п'ятому поколінні ключ до розвитку нових технологій, в числі яких атомне водіння, віртуальна реальність і індустрія 4.0.

Нагадаємо, в квітні Південна Корея стала першою країною у світі, яка повсюдно почала використовувати мережі 5G. Компанії країни почали пропонувати послуги 5G з 23:00 за місцевим часом 3 квітня.

Відзначимо, в лютому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна повинна стати технологічним лідером і підкреслив необхідність якнайшвидшого впровадження мереж 5G, а також 6G. Також американський лідер заявив, що компанії повинні активізувати свої зусилля або залишитися позаду.

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