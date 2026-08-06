МОН изменило сроки поступления в аспирантуру: сколько времени есть у абитуриентов

Министерство образования и науки Украины (МОН) изменило сроки вступительной кампании в аспирантуру. Абитуриенты получат больше времени для подачи заявлений и прохождения вступительных экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Главное:
Согласно обновленному графику:
В МОН также отметили, что заведения высшего образования смогут провести дополнительный набор на контрактные места.
Он может начаться не ранее 29 сентября. Конкретные сроки будут определять сами университеты в правилах приема. В то же время зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но в любом случае - до 15 октября.
В министерстве напомнили, что основная сессия общегосударственных вступительных экзаменов (ЕВЭ и ЕВИ) уже завершилась. Ее участники смогут увидеть результаты по шкале 100-200 баллов в персональных кабинетах до 7 августа.
Дополнительная сессия ЕВЭ и ЕВИ состоится с 24 по 28 августа, а результаты будут обнародованы до 4 сентября.
После этого абитуриенты будут сдавать обязательный вступительный экзамен по специальности или специальностям для междисциплинарной образовательно-научной программы. Его результат формирует 60% конкурсного балла и обязателен для всех, в том числе и для лиц, имеющих право на специальные условия поступления.
Кроме того, учреждения высшего образования могут проводить дополнительные оценивания, в частности, собеседования, другие экзамены, презентации исследовательских предложений или научных достижений. Их перечень и порядок проведения определяются правилами приема конкретного учебного заведения.
Напомним, МОН разрешило провести специально организованные сессии ЕВЭ для поступающих в магистратуру и аспирантуру. Принять участие могут те, кто не сдавал экзамен во время основной или дополнительной сессии, не регистрировался раньше или хочет улучшить свой результат. Проведение спецсессии осуществляется на средства участников.