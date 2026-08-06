МОН изменило сроки поступления в аспирантуру: сколько времени есть у абитуриентов

Главное: Больше времени на поступление: МОН обновило график вступительной кампании в аспирантуру, предоставив абитуриентам дополнительное время для подачи заявлений и сдачи экзаменов.

МОН обновило график вступительной кампании в аспирантуру, предоставив абитуриентам дополнительное время для подачи заявлений и сдачи экзаменов. Ключевые даты: Прием заявлений и регистрация на профессиональные экзамены продлится до 7 сентября, сами экзамены в вузах пройдут с 8 по 21 сентября, а окончательное зачисление на бюджет будет проходить до 28 сентября.

Прием заявлений и регистрация на профессиональные экзамены продлится до 7 сентября, сами экзамены в вузах пройдут с 8 по 21 сентября, а окончательное зачисление на бюджет будет проходить до 28 сентября. Дополнительный набор: Университеты смогут провести дополнительный прием на контрактные места с 29 сентября по 15 октября.

Университеты смогут провести дополнительный прием на контрактные места с 29 сентября по 15 октября. Результаты ЕВЭ/ЕВИ: Участники основной сессии увидят свои баллы в кабинетах до 7 августа, а дополнительная сессия испытаний пройдет с 24 по 28 августа.

Участники основной сессии увидят свои баллы в кабинетах до 7 августа, а дополнительная сессия испытаний пройдет с 24 по 28 августа. Важность профессионального экзамена: Обязательный экзамен по специальности в учреждении высшего образования формирует 60% от общего конкурсного балла абитуриента..

Какие даты изменили

Согласно обновленному графику:

до 7 сентября (18:00) продлится подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности;

(18:00) продлится подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности; с 8 по 21 сентября будут проходить вступительные экзамены по специальности и другие оценки, предусмотренные учебными заведениями;

будут проходить вступительные экзамены по специальности и другие оценки, предусмотренные учебными заведениями; с 22 сентября начнут давать рекомендации к зачислению;

начнут давать рекомендации к зачислению; до 26 сентября будут обновлять списки рекомендованных на бюджетные места, если отдельные абитуриенты не выполнят требований к зачислению;

будут обновлять списки рекомендованных на бюджетные места, если отдельные абитуриенты не выполнят требований к зачислению; до 28 сентября должны отнести поступающих, которые получили рекомендации и выполнили необходимые условия.

Когда будет дополнительный набор

В МОН также отметили, что заведения высшего образования смогут провести дополнительный набор на контрактные места.

Он может начаться не ранее 29 сентября. Конкретные сроки будут определять сами университеты в правилах приема. В то же время зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но в любом случае - до 15 октября.

Как проходит вступительная кампания

В министерстве напомнили, что основная сессия общегосударственных вступительных экзаменов (ЕВЭ и ЕВИ) уже завершилась. Ее участники смогут увидеть результаты по шкале 100-200 баллов в персональных кабинетах до 7 августа.

Дополнительная сессия ЕВЭ и ЕВИ состоится с 24 по 28 августа, а результаты будут обнародованы до 4 сентября.

После этого абитуриенты будут сдавать обязательный вступительный экзамен по специальности или специальностям для междисциплинарной образовательно-научной программы. Его результат формирует 60% конкурсного балла и обязателен для всех, в том числе и для лиц, имеющих право на специальные условия поступления.

Кроме того, учреждения высшего образования могут проводить дополнительные оценивания, в частности, собеседования, другие экзамены, презентации исследовательских предложений или научных достижений. Их перечень и порядок проведения определяются правилами приема конкретного учебного заведения.