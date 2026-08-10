МОН утвердило новую систему оценивания: какие изменения ждут учеников 1-9 классов с сентября

Министерство образования и науки Украины утвердило систему и общие критерии оценки результатов обучения учеников. Новые правила определяют единые подходы к оценке школьников в заведениях общего среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Главное: Единые стандарты: МОН утвердило новые правила и общие критерии оцеивания, устанавливающие единые подходы для всех школ и форм получения среднего образования.

МОН утвердило новые правила и общие критерии оцеивания, устанавливающие единые подходы для всех школ и форм получения среднего образования. Тайна оценок: Оценка официально признана конфиденциальной информацией. Доступ к ней будут иметь только сам ученик, его родители (или опекуны) и учителя.

Оценка официально признана конфиденциальной информацией. Доступ к ней будут иметь только сам ученик, его родители (или опекуны) и учителя. Разграничение понятий: В новой системе разделены понятия "оценивание" (процесс наблюдения и анализа) и "оценка" (итоговый результат этого процесса).

В новой системе разделены понятия "оценивание" (процесс наблюдения и анализа) и "оценка" (итоговый результат этого процесса). Способы информирования: О результатах обучения родителям будут сообщать во время индивидуальных встреч, через электронные или бумажные дневники и в свидетельстве достижений.

О результатах обучения родителям будут сообщать во время индивидуальных встреч, через электронные или бумажные дневники и в свидетельстве достижений. Этапы внедрения: С нового учебного года система заработает для учеников 1-9 классов.

Что предусматривают новые правила

Система и критерии устанавливают общие подходы к оцениванию результатов обучения учеников. Они распространяются на все формы получения полного общего среднего образования.

Документ определяет:

принципы оценки;

виды и формы оценки;

методы оценки;

шкалы оценки;

правила и процедуры для определения результатов обучения.

При этом в системе четко разграничены понятия оценивание и оценка. Оценивание рассматривается как процесс наблюдения и определения результатов обучения, а оценка - как результат этого процесса.

Кто будет иметь доступ к оценкам

В документе указано, что оценка является конфиденциальной информацией. Доступ к ней будут иметь педагоги, осуществляющие соответствующую оценку, сам ученик и его родители или другие законные представители.

Информировать школьников и их законных представителей о результатах обучения могут во время индивидуальных встреч, с помощью бумажных или электронных носителей, информационно-коммуникационных технологий, а также через фиксацию результатов в свидетельстве достижений.

Когда новая система заработает

МОН предусмотрело поэтапное внедрение новой системы оценивания.

С нового учебного года она будет применяться в 1-9 классах.

С 2027-2028 учебного года новые правила распространят на 1-10 классы, а с 2028-2029 учебного года - на 1-12 классы.

Таким образом, система постепенно охватит все классы, получающие полное среднее образование.