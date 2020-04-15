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МОН запустило сервіс для відстеження змін в освітньому процесі

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 19:12
МОН запустило сервіс для відстеження змін в освітньому процесі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На сайті буде інформація про зміни в освітньому процесі через карантин

Міністерство освіти та науки України запустило сервіс для відстеження змін в освітньому процесі, які було впроваджено у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

На сайті буде розміщена інформація про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та цьогорічну вступну кампанію.

"Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію", - розповіли в Кабміні.

Крім того, на сайті буде корисна інформація для педагогів, зокрема, щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання.

"У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься", - додали в уряді.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти спростували неправдиву інформацію щодо дистанційного навчання та проведення ЗНО. Зокрема, в МОН спростували скасування ЗНО та перевірку здобутих знань за час дистанційного навчання.

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