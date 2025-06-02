На 100 тысяч меньше: сколько учеников больше не учатся дистанционно, - данные МОН

По ее словам, наибольшая доля школьников учится очно - более 2,2 миллиона. Около 759 тысяч детей получают образование в смешанном формате, еще более 391 тысячи - полностью дистанционно. В последнюю группу входят не только ученики на территории Украины, но и те, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях (42,5 тысячи детей).

Также заместитель министра добавила, что в течение 2024/2025 учебного года более 160 тысяч учеников вернулись к онлайн-обучению.

"На что хотим здесь обратить внимание - это то, что те дети, которые учатся сейчас дистанционно и находятся на контролируемой правительством территории. Это число за последний 2024/2025 учебный год сократилось порядка 100-150 тысяч по сравнению с тем, с чего мы начинали", - отметила Кузьмичева.