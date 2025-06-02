На 100 тысяч меньше: сколько учеников больше не учатся дистанционно, - данные МОН

В украинских школах сейчас получают знания более 3,7 миллиона учеников. Из них более 2,2 миллиона учеников учатся за партами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой, которое она сделала во время брифинга в Медиацентре Украина.
По ее словам, наибольшая доля школьников учится очно - более 2,2 миллиона. Около 759 тысяч детей получают образование в смешанном формате, еще более 391 тысячи - полностью дистанционно. В последнюю группу входят не только ученики на территории Украины, но и те, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях (42,5 тысячи детей).
Также заместитель министра добавила, что в течение 2024/2025 учебного года более 160 тысяч учеников вернулись к онлайн-обучению.
"На что хотим здесь обратить внимание - это то, что те дети, которые учатся сейчас дистанционно и находятся на контролируемой правительством территории. Это число за последний 2024/2025 учебный год сократилось порядка 100-150 тысяч по сравнению с тем, с чего мы начинали", - отметила Кузьмичева.
Недавно МОН утвердило Типовую образовательную программу для старшей профильной школы - ключевой документ для внедрения реформы "Новая украинская школа" в 10-12 классах.
Также мы писали, что реформа старшей школы в Украине запланирована на 2027 год. Она предусматривает внедрение профильного обучения для учащихся 10-12 классов. Обязательными останутся такие предметы, как украинский язык, математика, история, иностранный язык, физкультура и "Защита Украины". В 10-11 классах школьники также будут изучать естественные науки.
Целью изменений является предоставление ученикам большей свободы в выборе направления обучения, уменьшение общей нагрузки и качественная подготовка к поступлению в вуз или к выбранной профессии.
Также РБК-Украина писало о том, какие изменения ждут учеников.