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У МОН пояснили терміни завершення навчального року в школах

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 14:43
У МОН пояснили терміни завершення навчального року в школах
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com lmandziy)

У законі "Про освіту" навчальний рік в Україні завершується 1 липня

У Міністерстві освіти пояснили терміни завершення навчального року у школах у зв'язку з введенням карантину в Україні. Про це повідомила в. о. міністр освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відповідно до закону «Про освіту» навчальний рік в Україні завершується 1 липня.

"Міністерство освіти розробило кілька сценаріїв, які можливі, враховуючи ситуацію з коронавірусом. Очікуємо, що карантин триватиме до 24 квітня. Але ми розуміємо, що можуть бути різні варіанти. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо матеріал обробити той матеріал, який ми подаємо зараз дистанційно і підвести підсумки. Ми можемо говорити зараз про те, що навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено законодавством - це 1 липня", - заявила Мандзій.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти і науки прийняло рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантинних обмежень в країні.

Також повідомлялося, що Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. У МОН заявили, що, незважаючи на карантинні обмеження в Україні, не планують скасовувати цьогорічне ЗНО. Однак, дату його проведення і терміни вступної кампанії МОН повідомить пізніше.

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