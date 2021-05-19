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Чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи: відповідь омбудсмена

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Київ, Середа 19 травня 2021 09:34
Чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи: відповідь омбудсмена Фото: питання охорони навчальних закладів врегульовано слабо (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

На рівні закону питання охорони навчальних закладів взагалі врегульовано слабо. Через мізерні фінанси місцевих бюджетів деякі освітні установи почали активно залучати грошову допомогу від батьків учнів, але це часто незаконно.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна освітній омбудсмен Сергій Горбачов, йдеться в матеріалі "Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні".

Він зазначив, що добровільні благодійні внески батьків можуть надходити тільки на офіційні спецрахунки шкіл. Але 90% українських загальноосвітніх навчальних закладів їх не мають, додав Горбачов.

За його словами, питання пропуску осіб в освітні установи поки не врегульовано. Шкільний черговий може сподіватися тільки на свідомість і адекватність батьків, які прийшли за своїм чадом.

"Проблема в тому, що перевірка осіб на вході в освітній заклад не передбачена чинним законодавством", - заявив омбудсмен.

Нагадаємо, у РФ стався теракт у школі. В результаті теракту в Казані загинули 7 дітей і два вчителі. Також є десятки постраждалих.

Як повідомлялося, у Криму посилили пропускний режим у школах після стрілянини в Казані.

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