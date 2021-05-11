Зросла кількість жертв стрілянини в школі в Казані

Число жертв стрілянини в школі в Казані (Росія) зросла до дев'яти. Ще однією загиблою виявилася співробітниця освітнього закладу.

За словами глави регіону, загинули семеро дітей-чотири хлопчики і три дівчинки. Також жертвою стріляв стала одна вчителька. "І ми втратили ще одну жінку працівника (школи - ред.)", - уточнив він.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. Також є десятки постраждалих. Подію правоохоронці розцінили як теракт.