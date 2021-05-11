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Зросла кількість жертв стрілянини в школі в Казані

Новость на русском → Казань, Вівторок 11 травня 2021 15:47
Зросла кількість жертв стрілянини в школі в Казані Фото: у Казані влаштували стрілянину в школі (скрін з відео)
Автор: РБК-Україна

Число жертв стрілянини в школі в Казані (Росія) зросла до дев'яти. Ще однією загиблою виявилася співробітниця освітнього закладу.

Про це повідомив президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов, передає " Інтерфакс”.

За словами глави регіону, загинули семеро дітей-чотири хлопчики і три дівчинки. Також жертвою стріляв стала одна вчителька. "І ми втратили ще одну жінку працівника (школи - ред.)", - уточнив він.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. Також є десятки постраждалих. Подію правоохоронці розцінили як теракт.

Відзначити, у Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані.

РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані, вимагає посилити правила обігу зброї.

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