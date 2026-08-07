МОН продлил сроки поступления в колледжи: сколько времени имеют абитуриенты

Министерство образования и науки Украины продлило сроки подтверждения рекомендаций и зачисления на бюджет для поступающих в профессиональные колледжи после 9 класса.

Главное: Причина изменений: Из-за плановых технических работ и ограничения доступа к ЕГЭБО 5-6 августа, МОН принял решение продлить сроки вступительной кампании для профессиональных колледжей.

Из-за плановых технических работ и ограничения доступа к ЕГЭБО 5-6 августа, МОН принял решение продлить сроки вступительной кампании для профессиональных колледжей. Новый дедлайн на бюджет: Подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления в бюджет абитуриенты после 9 класса могут до 10 августа.

Подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления в бюджет абитуриенты после 9 класса могут до 10 августа. Сроки зачисления: Окончательный зачет как на бюджетные места, так и на контракт продлится до 11 августа.

Окончательный зачет как на бюджетные места, так и на контракт продлится до 11 августа. Задачи для колледжей: Учреждения образования должны срочно проинформировать поступающих о новых датах, а ГП "Инфоресурс" - скорректировать работу электронных систем.

Учреждения образования должны срочно проинформировать поступающих о новых датах, а ГП "Инфоресурс" - скорректировать работу электронных систем. Дополнительный шанс: Колледжи профессионального образования получили право объявлять дополнительные наборы на обучение.

Как пояснили в МОН, 5-6 августа проводились плановые технические работы по тестированию алгоритма и действовали временные ограничения доступа к функционалу Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Поэтому ведомство решило продлить сроки вступительной кампании, чтобы обеспечить равные условия для всех абитуриентов.

Какие сроки изменили

Поступающие, получившие рекомендации на места государственного или регионального заказа для получения образовательной степени профессионального младшего бакалавра на базе 9 классов, могут подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению на бюджет до 18:00 10 августа.

Зачисление на бюджетные места продлится до 18:00 11 августа.

В МОН также сообщили, что в этот же день должно завершиться зачисление поступающих на контрактную форму обучения.

Что еще изменится

Министерство поручило учебным заведениям довести обновленные сроки до сведения приемных комиссий и поступающих, а также обеспечить своевременное издание приказов о зачислении и внесении информации в ЕГЭБО.

Государственное предприятие "Инфоресурс" должно внести соответствующие изменения в программные средства ЕГЭБО и обеспечить их корректную работу в течение продленных сроков вступительной кампании.

Кроме того, заведения профессионального высшего образования смогут объявлять дополнительные наборы на обучение.