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МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам: где ситуация хуже всего

11:37 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Сколько школ смогут работать автономно при выключении света (коллаж РБК-Украина)

Более 90% украинских школ могут автономно работать при отключениях электроэнергии продолжительностью более восьми часов. В то же время, уровень готовности заведений существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Где школы лучше всего подготовились к отключениям

МОН провело мониторинг 10 887 учреждений общего среднего образования. Полную и преобладающую энергетическую автономность обеспечили в 83% школ.

При оценке учитывалось пять критериев: способность работать более восьми часов без централизованного электроснабжения, наличие альтернативного источника питания, автономного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Преимущественной готовностью считали соответствие четырем из пяти критериев.

Высокие показатели готовности зафиксировали в прифронтовых регионах. В частности:

  • Харьковская область - 99,3%;
  • Запорожская область - 91,3%.

Самые низкие показатели имеют:

  • Волынская область - 41,6%;
  • Черниговская область - 43,1%;
  • Одесская область - 53,3%.

Отдельно в МОН обратили внимание на ситуацию в Киеве. По данным, которые предоставили сами учебные заведения, полностью готовы к автономной работе всего около 2% школ столицы. Преимущественную готовность имеют еще 23% заведений.

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Сколько денег выделили на автономность школ

Для усиления энергетической устойчивости образовательных учреждений государство предусмотрело субвенцию громадам. В 2026 году на эти нужды было выделено 500 млн гривен.

Деньги направляют на установку систем резервного питания, солнечных электростанций и накопителей энергии. К финансированию проектов также приобщаются громады, которые обеспечивают софинансирование из местных бюджетов.

Отдельную поддержку оказывают международные партнеры, в частности, ЮНИСЕФ и Всемирный банк в рамках программы LEARN.

В МОН подчеркивают, что для полноценной работы оборудование громады должны позаботиться о его обслуживании, обеспечении генераторов топливом и наличии ответственных работников.

Читайте также о том, что в Киеве за два года отремонтировали 76 укрытий в учебных заведениях, чтобы дети могли учиться не только в дистанционном формате.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году возросло поступление в учреждения профессионального предвысшего образования. К ним зачислили 172 365 студентов, что на 38 тысяч больше, чем в прошлом году.

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