МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам: где ситуация хуже всего

Где школы лучше всего подготовились к отключениям

МОН провело мониторинг 10 887 учреждений общего среднего образования. Полную и преобладающую энергетическую автономность обеспечили в 83% школ.

При оценке учитывалось пять критериев: способность работать более восьми часов без централизованного электроснабжения, наличие альтернативного источника питания, автономного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Преимущественной готовностью считали соответствие четырем из пяти критериев.

Высокие показатели готовности зафиксировали в прифронтовых регионах. В частности:

Харьковская область - 99,3%;

Запорожская область - 91,3%.

Самые низкие показатели имеют:

Волынская область - 41,6%;

Черниговская область - 43,1%;

Одесская область - 53,3%.

Отдельно в МОН обратили внимание на ситуацию в Киеве. По данным, которые предоставили сами учебные заведения, полностью готовы к автономной работе всего около 2% школ столицы. Преимущественную готовность имеют еще 23% заведений.

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Сколько денег выделили на автономность школ

Для усиления энергетической устойчивости образовательных учреждений государство предусмотрело субвенцию громадам. В 2026 году на эти нужды было выделено 500 млн гривен.

Деньги направляют на установку систем резервного питания, солнечных электростанций и накопителей энергии. К финансированию проектов также приобщаются громады, которые обеспечивают софинансирование из местных бюджетов.

Отдельную поддержку оказывают международные партнеры, в частности, ЮНИСЕФ и Всемирный банк в рамках программы LEARN.

В МОН подчеркивают, что для полноценной работы оборудование громады должны позаботиться о его обслуживании, обеспечении генераторов топливом и наличии ответственных работников.