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В МОН опубликовали список городов за границей, где украинцы смогут сдать мультитест-2023

Фото: в МОН опубликовали список городов за границей, где украинцы смогут сдать мультитест-2023 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. На этой неделе расширен список городов, где украинцы смогут пройти тестирование.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

В Министерстве напомнили, что в случае если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.

Однако, несмотря на увеличение количества городов в самих локациях, есть ограничения по количеству мест для участников.

"Итак, в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", - говорится в сообщении.

По данным Министерства, основную сессию НМТ можно будет сложить в городах таких стран:

  • Австрия – Вена.
  • Азербайджан - Баку.
  • Бельгия – Брюссель.
  • Болгария – Варна, София.
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон.
  • Грузия – Тбилиси.
  • Дания – Орхус.
  • Эстония – Таллин.
  • Ирландия – Дублин.
  • Испания – Валенсия.
  • Италия – Милан, Рим.
  • Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто.
  • Латвия – Рига.
  • Литва – Каунас.
  • Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен.
  • Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин.
  • Португалия – Лиссабон.
  • Румыния – Бухарест.
  • США – Нью-Йорк, Сакраменто.
  • Венгрия – Будапешт.
  • Финляндия – Хельсинки.
  • Франция – Марсель, Париж.
  • Чехия – Брно, Прага.
  • Швеция – Стокгольм.

Ранее РБК-Украина сообщало, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.

Ранее мы писали, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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ЗНОмультипредметный тест