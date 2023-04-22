В МОН опубликовали список городов за границей, где украинцы смогут сдать мультитест-2023

Проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. На этой неделе расширен список городов, где украинцы смогут пройти тестирование.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
В Министерстве напомнили, что в случае если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.
Однако, несмотря на увеличение количества городов в самих локациях, есть ограничения по количеству мест для участников.
"Итак, в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", - говорится в сообщении.
По данным Министерства, основную сессию НМТ можно будет сложить в городах таких стран:
Ранее РБК-Украина сообщало, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.
Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.
Ранее мы писали, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.
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