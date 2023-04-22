В МОН опублікували список міст за кордоном, де українці зможуть здати мультитест-2023

У Міністерстві нагадали, що у випадку, якщо ви створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то змінити локацію можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року.

Однак не зважаючи на збільшення кількості міст у самих локаціях є обмеження щодо кількості місць для учасників.

"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства, основну сесію НМТ можна буде скласти у містах таких країн: