В МОН опублікували список міст за кордоном, де українці зможуть здати мультитест-2023

Проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 24 країнах. Цього тижня було розширено список міст, де українці зможуть пройти тестування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки України.
У Міністерстві нагадали, що у випадку, якщо ви створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то змінити локацію можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року.
Однак не зважаючи на збільшення кількості міст у самих локаціях є обмеження щодо кількості місць для учасників.
"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", - сказано в повідомленні.
За даними Міністерства, основну сесію НМТ можна буде скласти у містах таких країн:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.
Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.
Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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