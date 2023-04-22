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В МОН опублікували список міст за кордоном, де українці зможуть здати мультитест-2023

Фото: в МОН опублікували список міст за кордоном, де українці зможуть здати мультитест-2023 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 24 країнах. Цього тижня було розширено список міст, де українці зможуть пройти тестування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки України.

У Міністерстві нагадали, що у випадку, якщо ви створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то змінити локацію можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року.

Однак не зважаючи на збільшення кількості міст у самих локаціях є обмеження щодо кількості місць для учасників.

"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства, основну сесію НМТ можна буде скласти у містах таких країн:

  • Австрія - Відень.
  • Азербайджан - Баку.
  • Бельгія - Брюссель.
  • Болгарія - Варна, Софія.
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії - Абериствіт, Единбург, Лондон.
  • Грузія - Тбілісі.
  • Данія - Орхус.
  • Естонія - Таллінн.
  • Ірландія - Дублін.
  • Іспанія - Валенсія.
  • Італія - Мілан, Рим.
  • Канада - Едмонтон, Монктон, Торонто.
  • Латвія - Рига.
  • Литва - Каунас.
  • Німеччина - Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен.
  • Польща - Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін.
  • Португалія - Лісабон.
  • Румунія - Бухарест.
  • США - Нью-Йорк, Сакраменто.
  • Угорщина - Будапешт.
  • Фінляндія - Гельсінкі.
  • Франція - Марсель, Париж.
  • Чехія - Брно, Прага.
  • Швеція - Стокгольм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.

Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

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ВНОмультипредметный тест