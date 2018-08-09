У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення

З них 6 - регіональні

У Міністерстві освіти і науки (МОН) назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення. Відповідну статистику сьогодні, 9 серпня, оприлюднила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

За словами Гриневич, збільшення держзамовлення напряму пов’язано з тим, що заклади працюють над покращенням якості навчального процесу та університетської науки.

Рейтинг ТОП-10 виглядає так:

Львівський національний університет імені Івана Франка + 391 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського + 351 Дніпровська політехніка + 189 Львівська політехніка + 184 КНУ ім. Тараса Шевченка + 165 Національний університет біоресурсів і природокористування + 163 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна + 153 Києво-Могилянська академія + 146 Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця + 138 Харківський національний університет радіоелектроніки + 94

Таким чином, в рейтингу ТОП-10 представлено шість регіональних університетів: два у Львівській області, 1 - в Дніпропетровській і ще три - в Харківській.

Інфографіка (прес-служба МОН)

Інфографіка (прес-служба МОН)

"Нинішня система широкого конкурсу діє так, що дає можливість вступникам здійснити свою мрію та вчитися там, де вони хочуть. Результатом цього стало те, що окремі виші змогли збільшити своє державне замовлення, адже їх обрали вступники з найвищими балами. І це навіть попри складну демографічну ситуацію, бо цього року ми мали найменшу в історії України кількість випускників шкіл", - зазначила Гриневич.

Нагадуємо, раніше в МОН назвали ТОП-10 спеціальностей із найбільшим прохідним балом цього року.