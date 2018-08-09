У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення

Новини Суспільство 09.08.2018 - 15:06
Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка (wikimedia.org/AnnaTroicka)
Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка (wikimedia.org/AnnaTroicka)

З них 6 - регіональні

У Міністерстві освіти і науки (МОН) назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення. Відповідну статистику сьогодні, 9 серпня, оприлюднила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

За словами Гриневич, збільшення держзамовлення напряму пов’язано з тим, що заклади працюють над покращенням якості навчального процесу та університетської науки.

Рейтинг ТОП-10 виглядає так: 

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка + 391
  2. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського + 351
  3. Дніпровська політехніка + 189
  4. Львівська політехніка + 184
  5. КНУ ім. Тараса Шевченка + 165
  6. Національний університет біоресурсів і природокористування + 163
  7. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна + 153
  8. Києво-Могилянська академія + 146
  9. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця + 138
  10. Харківський національний університет радіоелектроніки + 94

Таким чином, в рейтингу ТОП-10 представлено шість регіональних університетів: два у Львівській області, 1 - в Дніпропетровській і ще три - в Харківській.

У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення

Інфографіка (прес-служба МОН)

У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення

Інфографіка (прес-служба МОН)

"Нинішня система широкого конкурсу діє так, що дає можливість вступникам здійснити свою мрію та вчитися там, де вони хочуть. Результатом цього стало те, що окремі виші змогли збільшити своє державне замовлення, адже їх обрали вступники з найвищими балами. І це навіть попри складну демографічну ситуацію, бо цього року ми мали найменшу в історії України кількість випускників шкіл", - зазначила Гриневич.

Нагадуємо, раніше в МОН назвали ТОП-10 спеціальностей із найбільшим прохідним балом цього року.  

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Теги:  МОН,  госзаказ,  университет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС