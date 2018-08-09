В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ

Новости Общество 09.08.2018 - 15:06
Фото: КНУ им. Тараса Шевченко (wikimedia.org/AnnaTroicka)
Фото: КНУ им. Тараса Шевченко (wikimedia.org/AnnaTroicka)

Из них 6 - региональные

В Министерстве образования и науки (МОН) назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ. Соответствующую статистику сегодня, 9 августа, обнародовала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

По словам Гриневич, увеличение госзаказа напрямую связано с тем, что заведения работают над улучшением качества учебного процесса и университетской науки.

Рейтинг ТОП-10 выглядит так:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391
  2. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351
  3. Днепровская политехника + 189
  4. Львовская политехника + 184
  5. КНУ им. Тараса Шевченко + 165
  6. Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163
  7. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153
  8. Киево-Могилянская академия + 146
  9. Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138
  10. Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94

Таким образом, в рейтинге ТОП-10 представлены шесть региональных университетов: два во Львовской области, 1 - в Днепропетровской и еще три - в Харьковской.

В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ

Инфографика (пресс-служба МОН)

В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ

Инфографика (пресс-служба МОН)

"Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их избрали абитуриенты с самыми высокими баллами. И это даже несмотря на сложную демографическую ситуацию, потому что в этом году мы имели наименьшее в истории Украины количество выпускников школ", - отметила Гриневич.

Напоминаем, ранее в МОН назвали ТОП-10 специальностей с самым большим проходным баллом этого года.

Более 58 тыс. абитуриентов в этом году поступили на бюджет В одном из университетов Киева возник конфликт из-за неуплаты аренды
Теги:  МОН,  госзаказ,  университет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС