В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ
Из них 6 - региональные
В Министерстве образования и науки (МОН) назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ. Соответствующую статистику сегодня, 9 августа, обнародовала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.
По словам Гриневич, увеличение госзаказа напрямую связано с тем, что заведения работают над улучшением качества учебного процесса и университетской науки.
Рейтинг ТОП-10 выглядит так:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351
- Днепровская политехника + 189
- Львовская политехника + 184
- КНУ им. Тараса Шевченко + 165
- Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163
- Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153
- Киево-Могилянская академия + 146
- Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94
Таким образом, в рейтинге ТОП-10 представлены шесть региональных университетов: два во Львовской области, 1 - в Днепропетровской и еще три - в Харьковской.
Инфографика (пресс-служба МОН)
Инфографика (пресс-служба МОН)
"Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их избрали абитуриенты с самыми высокими баллами. И это даже несмотря на сложную демографическую ситуацию, потому что в этом году мы имели наименьшее в истории Украины количество выпускников школ", - отметила Гриневич.
Напоминаем, ранее в МОН назвали ТОП-10 специальностей с самым большим проходным баллом этого года.