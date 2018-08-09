В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ

Из них 6 - региональные

В Министерстве образования и науки (МОН) назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили госзаказ. Соответствующую статистику сегодня, 9 августа, обнародовала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

По словам Гриневич, увеличение госзаказа напрямую связано с тем, что заведения работают над улучшением качества учебного процесса и университетской науки.

Рейтинг ТОП-10 выглядит так:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391 Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351 Днепровская политехника + 189 Львовская политехника + 184 КНУ им. Тараса Шевченко + 165 Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163 Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153 Киево-Могилянская академия + 146 Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138 Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94

Таким образом, в рейтинге ТОП-10 представлены шесть региональных университетов: два во Львовской области, 1 - в Днепропетровской и еще три - в Харьковской.

Инфографика (пресс-служба МОН)

Инфографика (пресс-служба МОН)

"Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их избрали абитуриенты с самыми высокими баллами. И это даже несмотря на сложную демографическую ситуацию, потому что в этом году мы имели наименьшее в истории Украины количество выпускников школ", - отметила Гриневич.

Напоминаем, ранее в МОН назвали ТОП-10 специальностей с самым большим проходным баллом этого года.