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Міносвіти перенесло пробне ЗНО через карантин

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 13:16
Міносвіти перенесло пробне ЗНО через карантин
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пробне ЗНО відбудеться на початку квітня

Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у зв'язку з введенням в Україні карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки.

За даними МОН, пробне ЗНО через карантин було перенесено на 4 та 11 квітня 2020 року. Дати визначення результатів пробного тестування поки невідомі.

"Пробне тестування з української мови та літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня - 11 квітня. Дати визначення результатів будуть відомі до 14 березня", - заявили в міністерстві.

Зазначається, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з введенням карантин у Києві було перенесено пробне ЗНО. У КМДА заявляли, що навчальний процес буде проводитися дистанційно, зокрема у формі телеуроків.

Як відомо, вчора Кабмін ухвалив рішення про введення карантину по всій Україні. Так, з 12 березня до 3 квітня буде закрито навчальні заклади, заборонено масові зібрання понад 200 осіб та обмежать авіасполучення з деякими країнами.

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