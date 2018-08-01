На момент закриття біржі нафта Brent коштувала 72,63 дол/барель

Нафта Brent подешевшала на 2,33%

На момент закриття біржі сьогодні, 1 серпня, ціна північноморської нафти марки Brent знаходилася вище позначки в 72,6 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Ціна нафти склала 72,63 долара за барель. Це на 2,33% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Наразі біржа закрита. Торги почнуться 2 серпня в 10:00.

Нагадаємо, 23 липня ціна північноморської нафти марки Brent знаходилася вище позначки в 74 долара за барель.

Динаміка цін на нафту за місяць (скріншот/РБК)

Як раніше повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту росли у зв'язку зі страйком нафтовиків на бурових платформах Alwyn, Elgin і Dunbar в британському Північному морі.

Водночас японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.