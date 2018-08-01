На момент закриття біржі нафта Brent коштувала 72,63 дол/барель

Новини Енергетика 01.08.2018 - 19:55
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Нафта Brent подешевшала на 2,33%

На момент закриття біржі сьогодні, 1 серпня, ціна північноморської нафти марки Brent знаходилася вище позначки в 72,6 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Ціна нафти склала 72,63 долара за барель. Це на 2,33% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Наразі біржа закрита. Торги почнуться 2 серпня в 10:00.

Нагадаємо, 23 липня ціна північноморської нафти марки Brent знаходилася вище позначки в 74 долара за барель.

На момент закриття біржі нафта Brent коштувала 72,63 дол/барель

Динаміка цін на нафту за місяць (скріншот/РБК)

Як раніше повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту росли у зв'язку зі страйком нафтовиків на бурових платформах Alwyn, Elgin і Dunbar в британському Північному морі.

Водночас японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель
Теги:  нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС