На момент закрытия биржи нефть Brent стоила 72,63 долл/барель

Нефть Brent подешевела на 2,33%

На момент закрытия биржи сегодня, 1 августа, цена североморской марки нефти Brent находилась выше отметки в 72,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Цена нефти составила 72,63 доллара за баррель. Это на 2,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На данный момент биржа закрыта. Торги начнутся 2 августа в 10:00.

Напомним, 23 июля цена североморской марки нефти Brent находилась выше отметки в 74 доллара за баррель.

Динамика цен на нефть за месяц (скриншот / РБК)

Как ранее сообщало РБК-Украина, цены на нефть росли в связи с забастовкой нефтяников на буровых платформах Alwyn, Elgin и Dunbar в британском Северном море.

В то же время японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.