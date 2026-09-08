Момент удара России по зданию телеканала "Мы-Украина" попал на видео

Он подчеркнул, что это была не случайная, а целенаправленная атака на журналистов.

"На видео - момент прилета по ньюзруму "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" тогда, когда там работали люди. И эти кадры подтверждают - это не случайное попадание, а целеустремленный удар против журналистов", - написал он.

Петренко отметил, что каждый такой удар должен получить реакцию Европейского Союза и мира, поскольку безнаказанность - "это приглашение к следующему".

Что предшествовало

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вражеский дрон попал в здание телеканала "Мы-Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости".

В результате вражеского удара здание претерпело частичные разрушения. На месте сразу начали работать все необходимые службы, пожар после попадания был ликвидирован.