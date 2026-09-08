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Момент удара России по зданию телеканала "Мы-Украина" попал на видео

19:53 08.09.2026 Вт
2 мин
Обстрел ньюзрума - целенаправленный удар против журналистов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по зданию телеканала "Мы-Украина" (Игорь Петренко/facebook)

Во вторник, 8 сентября, российские оккупанты ударили по зданию телеканала "Мы-Украина". Момент вражеского удара попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Мы-Украина" Игоря Петренко.

Он подчеркнул, что это была не случайная, а целенаправленная атака на журналистов.

"На видео - момент прилета по ньюзруму "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" тогда, когда там работали люди. И эти кадры подтверждают - это не случайное попадание, а целеустремленный удар против журналистов", - написал он.

Петренко отметил, что каждый такой удар должен получить реакцию Европейского Союза и мира, поскольку безнаказанность - "это приглашение к следующему".

Что предшествовало

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вражеский дрон попал в здание телеканала "Мы-Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости".

В результате вражеского удара здание претерпело частичные разрушения. На месте сразу начали работать все необходимые службы, пожар после попадания был ликвидирован.

Отметим, в результате ночной атаки в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажных домов, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

Отметим, Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты намеренно стремились нанести максимальный ущерб мирному населению столицы.

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