Момент для поставок приходит. В Конгрессе надеются, что США передадут истребители Украине

Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине все для победы над Россией, в том числе и истребители. Момент для таких поставок, вероятно, уже наступает.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill , об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

"Чем дольше они ждут, тем дольше будет длиться этот конфликт… Мы должны бросить все силы на эту борьбу, чтобы они могли победить, и Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) собирается сказать нам об этом в ближайшее время. Он выступил на Мюнхенской конференции с речью, в которой сказал то же самое. И я думаю, что наступает момент, когда это произойдет", - заявил Маккол.

По словам политика, он надеется, что США в будущем примут решение передать Украине истребители.