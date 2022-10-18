Молодежная сборная Украины получила соперников на Евро-2023: с кем сыграет команда U-21

Процедура состоялась во вторник вечером в столице Румынии. Местные арены "Рапид-Джулешти" и "Стяуа" будут принимать матчи турнира в июне-июле.

Перед жеребьевкой украинская молодежка попала в 4-ю корзину на основе рейтинга УЕФА. Это сделало невозможным встречи "сине-желтых" со сверстниками из Норвегии, Израиля и Грузии.

Украина U-21 попала в группу B. Там соперниками молодежной команды станут Румыния, Испания и Хорватия. Календарь матчей "сине-желтых" появится впоследствии. Из каждой группы в 1/8 финала Евро-2023 выйдет по две команды.

Состав всех групп группового этапа на Евро-2023 U-21:

Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды

Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия

В сентябре молодежная сборная Украины разгромила Словакию U-21 в плей-офф квалификации к Евро-2023. В составе команды Руслана Ротаня хет-триком отличился нападающий "Шахтера" Даниил Сикан. На Евро-2006 украинская молодежка дошла до финала.