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Молодіжна збірна України отримала суперників на Євро-2023: з ким гратиме команда U-21

Фото: Данило Сікан і Руслан Ротань можуть вивчати опонентів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Церемонія жеребкування групового турніру чемпіонату Європи-2023 серед молодіжних команд завершилася в Бухаресті. Трьох опонентів дізналася і збірна України U-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Процедура відбулася у вівторок увечері в столиці Румунії. Місцеві арени "Рапід-Джулешті" та "Стяуа" прийматимуть матчі турніру в червні-липні.

Перед жеребкуванням українська молодіжка потрапила до 4-го кошику на основі рейтингу УЄФА. Це унеможливило зустрічі "синьо-жовтих" із ровесниками з Норвегії, Ізраїлю і Грузії.

Україна U-21 потрапила до групи B. Там суперниками молодіжної команди стануть Румунія, Іспанія і Хорватія. Календар матчів "синьо-жовтих" з'явиться згодом. Із кожної групи до 1/8 фіналу Євро-2023 вийде по дві команди.

Склад усіх груп групового етапу на Євро-2023 U-21:

Група A: Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди

Група B: Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія

Група C: Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль

Група D: Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія

У вересні молодіжна збірна України розгромила Словаччину U-21 в плей-офф кваліфікації до Євро-2023. У складі команди Руслана Ротаня хет-триком відзначився нападник "Шахтаря" Данило Сікан. На Євро-2006 українська молодіжка дійшла до фіналу.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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