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Молодежная сборная Украины дожила Северную Ирландию U-21 в отборе к Евро-2025

Фото: Украина U-21 победоносно стартовала в новом цикле (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-21 одолела сверстников из Северной Ирландии в квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года среди молодежных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро U-21, квалификация, группа F

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0

Гол: Роман, 70

 

С первых минут "сине-желтые" завладели инициативой. Подопечные Унаи Мельгосы пытались каждый атакующий выпад доводить до логического завершения, но действительно опасный момент создали на 20-й минуте. Это Брагару проверил бдительность кипера ударом метров с 15-ти.

Он же упустил и новую возможность молодежки. Брагару убежал от оппонента и нанес выстрел с линии штрафной – мяч прошел рядом со штангой. Через несколько минут пришлось попотеть в обороне, когда Роман после ошибки партнеров вынес мяч из линии ворот.

Украина U-21 продолжила контролировать матч и после перерыва. Впрочем, увлекшись атаками, едва не пропустила контратаку Ольстера на 63-й минуте. Это Макгакин ворвался в штрафную с левого края и пробил в ближний угол, но Нещерет перевел мяч на угловой.

В конце концов "сине-желтые" сумели открыть счет на 70-й минуте. Украинцам удалась образцовая атака, на финише которой Краснопир собрал на себе нескольких защитников в пределах штрафной и сросил под удар. Роман с линии штрафной технично переиграл кипера – 1:0.

Команда Мельгосы могла развить свой успех. Однако Рубчинский и Бражко новые возможности упустили. Тем не менее, и одного забитого мяча сборной Украины U-21 хватило для победы. В следующем туре "сине-желтые" встретятся с Люксембургом на выезде (12 октября).

К слову, ранее подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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