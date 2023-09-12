Молодіжна збірна України дотиснула Північну Ірландію U-21 у відборі до Євро-2025

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 – 1:0

Гол: Роман, 70

Із перших хвилин "синьо-жовті" заволоділи ініціативою. Підопічні Унаї Мельгоси намагалися кожен атакувальний випад доводити до логічного завершення, але справді небезпечний момент створили аж на 20-й хвилині. Це Брагару перевірив пильність кіпера ударом метрів із 15-ти.

Він же змарнував і нову нагоду молодіжки. Брагару втік від опонента та завдав пострілу з лінії штрафного – м'яч пройшов поруч зі стійкою. За кілька хвилин довелося попітніти в обороні, коли Роман після помилки партнерів виніс м'яч із лінії воріт.

Україна U-21 продовжила контролювати матч і після перерви. Утім, захопившись атаками, ледь не проґавила контратаку Ольстера на 63-й хвилині. Це Макгакін увірвався в штрафний з лівого краю і пробив у ближній кут, але Нещерет перевів м'яч на кутовий.

Зрештою, "синьо-жовті" зуміли відкрити рахунок на 70-й хвилині. Українцям вдалася зразкова атака, на фініші якої Краснопір зібрав на собі кількох оборонців у межах штрафного і відкинув назад під удар. Роман із лінії штрафного технічно переграв кіпера – 1:0.

Команда Мельгоси могла розвинути власний успіх. Однак, Рубчинський та Бражко нові нагоди змарнували. Проте, й одного забитого м'яча збірній України U-21 вистачило для перемоги. У наступному турі "синьо-жовті" зустрінуться з Люксембургом на виїзді (12 жовтня).