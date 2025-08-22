ua en ru
Новолуние в Деве даст трем знакам Зодиака уникальный шанс

Пятница 22 августа 2025 22:04
Новолуние в Деве даст трем знакам Зодиака уникальный шанс Знаки Зодиака, которые получат луч надежды 23 августа (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Новолуние в Деве 23 августа принесет энергию уверенности нескольким знакам Зодиака. Они поймут, куда двигаться дальше и как получить от жизни желаемое.

РБК-Украина рассказывает, кому новолуние принесет уникальный шанс на перемены.

Телец

Ваш труд скоро принесет результаты. Вы наконец почувствуете стабильность и равновесие, которые помогут двигаться вперед.

Новая Луна также приносит новые начинания, поэтому это удачное время для старта проектов. Также возможны приятные новости, которые вдохновят на изменения.

Рак

Новолуние поможет не беспокоиться о том, что изменить невозможно. Наконец-то дела пойдут в гору, и это принесет луч надежды.

Это удачный период для воплощения мечтаний в реальность. Ваши желания станут ключом к достижению целей.

Дева

23 августа почувствуете, что перед вами открывается новый мир. Вам достаточно лишь начать двигаться вперед.

Не сомневайтесь заниматься тем, что любите. Ваши планы начнут реализовываться, как только вы проявите смелость.

Что принесет новолуние 23 августа

Это удачный день для новых начинаний, порядка и самоорганизации. Дева - это о дисциплине, внимательности к деталям и работе над собой.

Именно поэтому энергия этого новолуния должна быть направлена на очищение от лишнего, налаживание жизни и планирование. И особенно счастливыми в этот период будут Дева, Рак и Телец.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Horoscope.

