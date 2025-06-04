Контрактники в возрасте 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о праве на образование для военнослужащих (18-25 лет), которые служат по контракту или мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

По его данным правительственный проект №13235 за основу поддержали 253 депутата.

Согласно проекту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы.

Они получат гарантии сохранения места обучения и стипендии на период военной службы.

Также им гарантируют право на отпуск для сдачи экзаменов и обучения в учреждении высшего образования,

Льготы распространяются как на получение высшего, так и профессионального предвысшего ((колледжи, техникумы и т. п.) образования.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".