Молодежи - до 200 тысяч гривен. Украина увеличивает размер грантов на старт бизнеса
Украинское правительство решило увеличить размер грантов в рамках программы "Власна справа". В частности, молодежь может получить до 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Она рассказала, что начиная с 2026 года размер грантов будет следующим:
- до 100 тысяч гривен - без создания рабочих мест;
- до 200 тысяч гривен - за одно место;
- до 350 тысяч гривен - за два.
"Молодежь 18-25 лет сможет получить до 200 тысяч гривен на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, смогут получить дополнительный микрогрант", - обратила внимание премьер.
По ее словам, поддержку ветеранов и их семей также расширили. Теперь гранты могут получать родители и взрослые дети. При этом семьи погибших воинов - до 1 млн гривен при условии создания новых рабочих мест.
"Власна справа"
Свириденко обратила внимание, что грантовая программа "Власна справа" - часть инициативы "Зроблено в Україні", направленной на поддержку украинских предпринимателей. Благодаря ей уже более 32 тысяч украинцев открыли собственный бизнес, создали 46 тысяч рабочих мест и привлекли в экономику свыше 5 млрд грн.
Она добавила, что каждый может реализовать свою идею. Ветераны, их семьи и все желающие могут подать заявку на грант через "Дію" или в центрах занятости.
К слову в августе украинское правительство запустило новые гранты в рамках "Власної справи". Их могут получить создатели креативного бизнеса. Размер грантов может составить до 1 млн гривен.