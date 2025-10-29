ua en ru
Молодежи - до 200 тысяч гривен. Украина увеличивает размер грантов на старт бизнеса

Киев, Среда 29 октября 2025 21:01
Молодежи - до 200 тысяч гривен. Украина увеличивает размер грантов на старт бизнеса Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство решило увеличить размер грантов в рамках программы "Власна справа". В частности, молодежь может получить до 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Она рассказала, что начиная с 2026 года размер грантов будет следующим:

  • до 100 тысяч гривен - без создания рабочих мест;
  • до 200 тысяч гривен - за одно место;
  • до 350 тысяч гривен - за два.

"Молодежь 18-25 лет сможет получить до 200 тысяч гривен на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, смогут получить дополнительный микрогрант", - обратила внимание премьер.

По ее словам, поддержку ветеранов и их семей также расширили. Теперь гранты могут получать родители и взрослые дети. При этом семьи погибших воинов - до 1 млн гривен при условии создания новых рабочих мест.

"Власна справа"

Свириденко обратила внимание, что грантовая программа "Власна справа" - часть инициативы "Зроблено в Україні", направленной на поддержку украинских предпринимателей. Благодаря ей уже более 32 тысяч украинцев открыли собственный бизнес, создали 46 тысяч рабочих мест и привлекли в экономику свыше 5 млрд грн.

Она добавила, что каждый может реализовать свою идею. Ветераны, их семьи и все желающие могут подать заявку на грант через "Дію" или в центрах занятости.

К слову в августе украинское правительство запустило новые гранты в рамках "Власної справи". Их могут получить создатели креативного бизнеса. Размер грантов может составить до 1 млн гривен.

