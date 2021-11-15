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Чи знизять виборчий вік в Україні: що говорять в СН та експерти

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 10:35
Чи знизять виборчий вік в Україні: що говорять в СН та експерти Фото: експерти та нардепи СН оцінили можливість зниження виборчого віку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У партії "Слуга народу" раніше обговорювали зниження виборчого віку в Україні. Однак зараз це питання вирішили поставити на паузу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді".

"Це лежить десь на столі, може, ми наступного року повернемося до цієї ідеї, принаймні почнемо дискусію, почуємо, що інші партії думають про це, наскільки суспільство підтримує, наскільки молодь сама готова за це боротися", - розповів виданню нардеп від СН, голова молодіжного крила партії, "ЗеМолодіжки", Олександр Санченко.

Він зазначив, що концептуально підтримує зниження виборчого віку, оскільки, за словами депутата, якщо у людини в 16 років з'являється паспорт, з'являється більше відповідальності за свої дії, а отже було б правильно збалансувати і додатковими правами, зокрема правом голосувати на виборах.

Своєю чергою координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що така ініціатива цілком підтримується, однак наразі активно не обговорюється.

"Тут немає нічого екстраординарного. Виборчий вік зазвичай прив'язаний до інших прав: укладати угоди, працювати за наймом і т.д. Якщо ви можете піти на роботу, то чому не можете йти голосувати. Я не відкидаю таку ідею, але не скажу, що вона у нас активно десь обговорюється", - розповіла виданню Ольга Айвазовська.

Втім, як наголосив РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, попри включення українських підлітків у виборче життя є і очевидні аргументи, в першу чергу - їх здатність в такому віці зробити усвідомлений вибір.

"Чи доросла Україна до того, щоб знизити вік, щоб молодь прийшла на дільниці і зробила раціональний вибір, не завдяки тіктоку, а на основі якоїсь оцінки ситуації - у мене є сумніви", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні, однак наголошують, що впровадження також і залежить від Центрвиборчкому і парламенту.

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