Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен: какие условия
Верховная Рада открыла прием заявок на денежную премию для молодых украинцев, которые делают вклад в защиту и развитие государства. Подать документы можно до 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Читайте также: Диплом - не гарантия успеха. Демограф призвала изменить отношение к рабочим профессиям
Кого Рада наградит молодежь денежной премией
Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта объявил конкурс на соискание Премии имени Пилипа Орлика. Ежегодно ее получают 30 победителей.
Сколько денег можно получить
Размер премии - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года присуждения.
С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 209 грн. То есть сумма премии - 80 225 грн.
Кто может претендовать
Получить награду может молодой человек, который достиг результатов в таких направлениях:
- защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- участие в процессах создания государства;
- развитие парламентаризма и местного самоуправления.
Премию присуждают один раз. Если кандидат не победил - его можно выдвинуть повторно в следующем году.
Кто подает документы
Самостоятельно подать заявку нельзя. Претендента должна выдвинуть одна из следующих организаций:
- центральный орган исполнительной власти;
- областной или городской совет;
- молодежное или детское общественное объединение.
Какие документы нужны
К представлению прилагают:
- решение организации, которая выдвигает кандидата;
- сведения о достижениях претендента;
- копию паспорта;
- согласие на обработку персональных данных;
- письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).
Дедлайн и результаты
Документы принимают до 1 сентября года присуждения. В военное время срок могут продлить до 15 сентября.
Список победителей формируют до 15 октября, а премию присуждают до 1 декабря. Победители получают диплом и денежную выплату.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто в Украине может служить инструктором и получать до 51 тысячи гривен. Стартует новый проект "На опыте" для военных и ветеранов.