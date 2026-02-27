ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен: какие условия

Пятница 27 февраля 2026 16:15
UA EN RU
Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен: какие условия Фото: Молодежь Украины может получить премию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная Рада открыла прием заявок на денежную премию для молодых украинцев, которые делают вклад в защиту и развитие государства. Подать документы можно до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Читайте также: Диплом - не гарантия успеха. Демограф призвала изменить отношение к рабочим профессиям

Кого Рада наградит молодежь денежной премией

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта объявил конкурс на соискание Премии имени Пилипа Орлика. Ежегодно ее получают 30 победителей.

Сколько денег можно получить

Размер премии - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года присуждения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 209 грн. То есть сумма премии - 80 225 грн.

Кто может претендовать

Получить награду может молодой человек, который достиг результатов в таких направлениях:

  • защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • участие в процессах создания государства;
  • развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Премию присуждают один раз. Если кандидат не победил - его можно выдвинуть повторно в следующем году.

Кто подает документы

Самостоятельно подать заявку нельзя. Претендента должна выдвинуть одна из следующих организаций:

  • центральный орган исполнительной власти;
  • областной или городской совет;
  • молодежное или детское общественное объединение.

Какие документы нужны

К представлению прилагают:

  • решение организации, которая выдвигает кандидата;
  • сведения о достижениях претендента;
  • копию паспорта;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).

Дедлайн и результаты

Документы принимают до 1 сентября года присуждения. В военное время срок могут продлить до 15 сентября.

Список победителей формируют до 15 октября, а премию присуждают до 1 декабря. Победители получают диплом и денежную выплату.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто в Украине может служить инструктором и получать до 51 тысячи гривен. Стартует новый проект "На опыте" для военных и ветеранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта Верховная рада
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше