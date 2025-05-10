День вышиванки 2025: какого числа праздновать в Украине и мире

Всемирный день вышиванки отмечают в Украине и многих других странах мира. Этот праздник популяризирует наше культурное наследие, а также объединяет как украинцев, так и иностранцев, которые нас поддерживают.

Подробнее про цель и историю праздника, а также день, на который он ежегодно приходится, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Всемирный день вышиванки: цель и история праздника

Всемирный день вышиванки - праздник, призванный объединить украинцев сквозь пространство и время. Его цель - распространять и актуализировать:

украинское культурное наследие (в целом);

вышитые украинские рубашки - вышиванки.

Зародился этот, практически народный праздник, на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича в 2006 году, когда студентка Леся Воронюк:

увидела на большом перерыве между парами своего друга Игоря Житарюка в вышиванке;

предложила ему и друзьям выбрать день, чтобы всем вместе одеться в вышитые рубашки.

Так сформировалась команда единомышленников - оргкомитет праздника, который до сих пор активно работает и развивает эту идею (Леся Воронюк, Александр Ткачук, Михаил Павлюк, Оксана Добржанская, Сергей Бостан, Ирина Митнович и Павел Катеринчук).

День вышиванки среди студентов (фото: denvyshyvanky.com)

Сначала акцию поддержали лишь несколько десятков студентов и преподавателей, однако уже в следующем году к ней начали присоединяться другие факультеты университета.

Так, благодаря студенчеству, День вышиванки разрастался по Украине каждый следующий год.

В 2010 году, благодаря украинской диаспоре, праздник получил статус Всемирного.

В 2015 году, учитывая важность события и запросы по просветительско-гуманитарным проектам, оргкомитет праздника создал соответствующую общественную организацию - "Всемирный день вышиванки".

Ежегодно она растет и воплощает в жизнь все более масштабные и качественные инициативы.

Когда День вышиванки: как вычислить дату

Сегодня основанная студентами акция стала одним из самых любимых и массовых праздников украинцев и солидарных с Украиной иностранцев по всему миру.

К нему ежегодно присоединяется более 100 стран.

Этот день стал также:

важной объединительной просветительской площадкой по реализации десятков проектов в Украине;

неотъемлемой составляющей культурной дипломатии за границей.

Вычислить дату Всемирного дня вышиванки - очень просто. Ежегодно праздник отмечают в третий четверг мая.

По словам организаторов, такой "фиксированный день" был выбран по многим причинам, но основная из них - День вышиванки должен приходиться именно на рабочий день (как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев).

Следовательно, в этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать 15 мая - в Украине и мире.

Он будет посвящен оккупированному РФ украинскому культурному наследию.

День вышиванки в 2025 году (иллюстрация: denvyshyvanky.com)

"Призываем во время празднования Дня вышиванки выбрать один из удобных форматов мероприятия - выставку, лекцию, презентацию, встречу - и по возможности продемонстрировать вывезенные, спасенные вами семейные или местные реликвии (вышиванки, рушники и т.д.)", - отметили в общественной организации.

В завершение стоит отметить, что основатели праздника убеждены - культурное наследие является важной составляющей: