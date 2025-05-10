День вышиванки 2025: какого числа праздновать в Украине и мире
Всемирный день вышиванки отмечают в Украине и многих других странах мира. Этот праздник популяризирует наше культурное наследие, а также объединяет как украинцев, так и иностранцев, которые нас поддерживают.
Подробнее про цель и историю праздника, а также день, на который он ежегодно приходится, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Всемирный день вышиванки: цель и история праздника
Всемирный день вышиванки - праздник, призванный объединить украинцев сквозь пространство и время. Его цель - распространять и актуализировать:
- украинское культурное наследие (в целом);
- вышитые украинские рубашки - вышиванки.
Зародился этот, практически народный праздник, на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича в 2006 году, когда студентка Леся Воронюк:
- увидела на большом перерыве между парами своего друга Игоря Житарюка в вышиванке;
- предложила ему и друзьям выбрать день, чтобы всем вместе одеться в вышитые рубашки.
Так сформировалась команда единомышленников - оргкомитет праздника, который до сих пор активно работает и развивает эту идею (Леся Воронюк, Александр Ткачук, Михаил Павлюк, Оксана Добржанская, Сергей Бостан, Ирина Митнович и Павел Катеринчук).
День вышиванки среди студентов (фото: denvyshyvanky.com)
Сначала акцию поддержали лишь несколько десятков студентов и преподавателей, однако уже в следующем году к ней начали присоединяться другие факультеты университета.
Так, благодаря студенчеству, День вышиванки разрастался по Украине каждый следующий год.
В 2010 году, благодаря украинской диаспоре, праздник получил статус Всемирного.
В 2015 году, учитывая важность события и запросы по просветительско-гуманитарным проектам, оргкомитет праздника создал соответствующую общественную организацию - "Всемирный день вышиванки".
Ежегодно она растет и воплощает в жизнь все более масштабные и качественные инициативы.
Когда День вышиванки: как вычислить дату
Сегодня основанная студентами акция стала одним из самых любимых и массовых праздников украинцев и солидарных с Украиной иностранцев по всему миру.
К нему ежегодно присоединяется более 100 стран.
Этот день стал также:
- важной объединительной просветительской площадкой по реализации десятков проектов в Украине;
- неотъемлемой составляющей культурной дипломатии за границей.
Вычислить дату Всемирного дня вышиванки - очень просто. Ежегодно праздник отмечают в третий четверг мая.
По словам организаторов, такой "фиксированный день" был выбран по многим причинам, но основная из них - День вышиванки должен приходиться именно на рабочий день (как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев).
Следовательно, в этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать 15 мая - в Украине и мире.
Он будет посвящен оккупированному РФ украинскому культурному наследию.
День вышиванки в 2025 году (иллюстрация: denvyshyvanky.com)
"Призываем во время празднования Дня вышиванки выбрать один из удобных форматов мероприятия - выставку, лекцию, презентацию, встречу - и по возможности продемонстрировать вывезенные, спасенные вами семейные или местные реликвии (вышиванки, рушники и т.д.)", - отметили в общественной организации.
В завершение стоит отметить, что основатели праздника убеждены - культурное наследие является важной составляющей:
- национальной идентичности;
- современного становления украинцев;
- осознания своих корней и будущего.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно стирать, сушить и гладить вышиванку.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный портал ОО "Всесвітній день вишиванки", YouTube-каналы "Europa Nostra" и "День Вишиванки".
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