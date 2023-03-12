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Прилетел самолетом. Пограничники Молдовы не пустили в страну наемника ЧВК "Вагнера"

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Молдова, Воскресенье 12 марта 2023 12:09
Прилетел самолетом. Пограничники Молдовы не пустили в страну наемника ЧВК "Вагнера" Фото: пограничники Молдовы не пустили в страну наемника ЧВК "Вагнера" (facebook com border gov md)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 марта, пограничники не пропустили в Молдову наемника ЧВК "Вагнера". Он прибыл в страну самолетом, но в аэропорту Кишинева его остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнера). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", - рассказали в полиции Молдовы.

В ведомстве также отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранца и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Кроме того, по данным пограничников, за последние сутки поток, прибывающих в Молдову, вырос. Всего за последние сутки в страну въехали более 23,8 тыс. человек и почти все иностранцы, из которых почти 5 тысяч - граждане Украины.

Как сообщалось, Центральное разведывательное управление США сотрудничает с разведками других государств, чтобы противодействовать ЧВК "Вагнера", которая воюет против Украины.

Напомним, российские СМИ подтверждают гибель 16774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. Медиа фиксируют новый рекорд потерь РФ за последние недели.

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