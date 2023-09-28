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В Молдове обнаружили обломки ракеты в озере

Молдова, Четверг 28 сентября 2023 12:17
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В Молдове обнаружили обломки ракеты в озере Фото: в Молдове обнаружили обломки ракеты в озере (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Елизавета Драбкина

Фрагменты ракеты обнаружили в озере возле села Фарладан Каушанского района Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Молдовы и Newsmaker.

Жители села заметили в озере некоторые компоненты, которые могли происходить от ракеты, которая возможно, упала в этой местности. Власти подтвердили, что обломки посходят из воздушной ракеты, и специалисты все еще определяют тип и происхождение ракеты.

Отметим, что село находится в менее, чем 40 км от границы с Украиной.

Фото: в Молдове обнаружили обломки ракеты в озере (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций отметили, что обломки ракеты в озере обнаружили 27 сентября.

В районе озера возле села ввели особые меры безопасности, ведь подозревают, что взрывной компонент разбившейся ракеты может находиться на дне озера.

Фото: в Молдове обнаружили обломки ракеты в озере (newsmaker.md)

На данный момент территория закрыта для посещения людьми, а полиция охраняет периметр. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, ГСЧС, военные и пограничная полиция. Они начали работу еще вчера, но на ночь ее приостановили. Утром 28 сентября поиски всех частей ракеты были возобновлены.

Специалисты ищут наилучшее решение для извлечения взрывчатки, если взрывной материал будет найден на дне озера. Гидротехнические специалисты откачивают воду из озера, чтобы облегчить вмешательство пиротехников.

На место происшествия прибыл также министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

В МВД отмечают, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома расположены в 1 км от опасной зоны.

Обломки ракет в Молдове

Это уже не первый случай, когда в Молдове находят обломки ракет после обстрелов россиянами территории Украины.

Только 25 сентября в непризнанном Приднестровье (часть территории Молдовы) обнаружили обломки ракеты С-300. Они упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Российские ракеты также могут пересекать границы других государств, таких как Молдова и Румыния. В Воздушных силах отмечали, что РФ запускает ракеты вблизи границы других стран, чтобы провоцировать Украину.

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