В Молдове обнаружили новые обломки неизвестного беспилотника

По их данным, обломки дрона были обнаружены во вторник, 3 декабря. Полиция ограничила доступ к месту падения и проводит комплексное расследование.

"Полицейские Оргеева получили сигнал о беспилотнике, обнаруженном за пределами села Подгорень. Информация была немедленно передана компетентным властям, а доступ граждан к району падения беспилотника был ограничен", - уточнили в полиции.

На месте падения находятся специализированные службы. Также известно, что сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное расследование летательного аппарата.

Неизвестные дроны в Молдове

Ранее мы писали о том, что 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, залетевших во время другой атаки РФ. МИД Молдовы решительно осудил действия России. В воздушных силах Украины отметили, что часть дронов сбилась с курса, оказавшись в Беларуси и Молдове.

Такжепрохожий обнаружил беспилотник у одного из торговых центров в столице Молдовы - Кишиневе.