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В Молдове призвали экономить энергию, потому что страна перестала получать ее из Украины

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 22:17
В Молдове призвали экономить энергию, потому что страна перестала получать ее из Украины Фото: В Молдове призвали экономить энергию, потому что страна не получает ее из Украины (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Молдове призывают граждан экономить энергию, потому что не получает ее из-за последствий массированного ракетного удара по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsmaker.

"Имею к вам большую просьбу - давайте попробуем экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность", - заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

По его словам, страна вынуждена использовать запасы газа для получения необходимой энергии, поэтому важно, чтобы все граждане экономили, насколько это возможно.

Спину сообщил, что с 11 октября поставки Молдовы полностью обеспечиваются Молдавской ГРЭС. Также для генерации тех 30% потребностей, которые ранее обеспечивали поставки из Украины, было выделено Кучурганской электростанции 0,9 млн кубометров газа.

Напомним, ранее стало известно, что из-за технических проблем на одной из подстанций, возникших в результате ракетных ударов россиян, часть Львова осталась без электричества .

Также мы писали, что в Киеве сегодня, 11 октября, используются аварийные отключения электроэнергии.

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