У Молдові закликали економити енергію, бо країна перестала отримувати її з України
В Молдові закликають громадян економити енергію, бо не отримує її через наслідки масованого ракетного удару по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsmaker.
"Маю до вас велике прохання - давайте спробуємо економити електроенергію, особливо з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00. Чому це так важливо? Тому що економія дозволить нам не порушувати повсякденну діяльність", - заявив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.
За його словами, країна вимушені використовувати запаси газу для отримання необхідної енергії, тому важливо, щоб всі громадяни економили, наскільки це можливо.
Спину повідомив, що з 11 жовтня постачання Молдови повністю забезпечується Молдовською ГРЕС. Також для генерації тих 30% потреб, які раніше забезпечувало постачання з України було виділено Кучурганській електростанції 0,9 млн кубометрів газу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що через технічні проблеми на одній з підстанцій, які виникли внаслідок ракетних ударів росіян, частина Львова залишилася без електрики.
Також ми писали, що у Києві сьогодні, 11 жовтня, використовують аварійні відключення електроенергії.
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