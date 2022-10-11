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У Молдові закликали економити енергію, бо країна перестала отримувати її з України

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Вівторок 11 жовтня 2022 22:17
У Молдові закликали економити енергію, бо країна перестала отримувати її з України Фото: У Молдові закликали економити енергію, бо країна не отримує її з України (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

В Молдові закликають громадян економити енергію, бо не отримує її через наслідки масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsmaker.

"Маю до вас велике прохання - давайте спробуємо економити електроенергію, особливо з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00. Чому це так важливо? Тому що економія дозволить нам не порушувати повсякденну діяльність", - заявив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

За його словами, країна вимушені використовувати запаси газу для отримання необхідної енергії, тому важливо, щоб всі громадяни економили, наскільки це можливо.

Спину повідомив, що з 11 жовтня постачання Молдови повністю забезпечується Молдовською ГРЕС. Також для генерації тих 30% потреб, які раніше забезпечувало постачання з України було виділено Кучурганській електростанції 0,9 млн кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через технічні проблеми на одній з підстанцій, які виникли внаслідок ракетних ударів росіян, частина Львова залишилася без електрики.

Також ми писали, що у Києві сьогодні, 11 жовтня, використовують аварійні відключення електроенергії.

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