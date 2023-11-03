В Молдове запретили связанной с РФ партии участвовать в местных выборах

"Они хотят расколоть нашу страну, разделить ее, разжечь сепаратизм и погрузить ее в хаос и насилие. Мы обязаны вмешаться, и игнорировать такие нападения не только аморально, но и противозаконно. РФ не может войти в Молдову с танками, как вошла в Украину, но входит с организованной преступностью", - говорится в заявлении.

По его словам, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы заслушали отчеты правоохранительных органов, провели инвентаризацию доказательств, проанализировали действия государственных учреждений и установили, что попытки разрушения конституционного строя подтверждены и задокументированы.

"Решение принято из соображений национальной безопасности в условиях гибридной войны, которую ведет Россия в Молдове: регистрация конкурентов на выборах, назначенных партией "Шанс" на всеобщих местных выборах 5 ноября, 2023 год отменяется", - заявил Речан.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Также Санду заявила, что Россия подкупает избирателей на местных выборах в Молдове, которые состоятся в эти выходные. Она направляет деньги прокремлевским политическим партиям.