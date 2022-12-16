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В Молдове возникли перебои со светом из-за российского ракетного обстрела Украины

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Молдова, Пятница 16 декабря 2022 12:05
В Молдове возникли перебои со светом из-за российского ракетного обстрела Украины Фото: в Молдове возникли перебои со светом из-за российского ракетного обстрела Украины (pixibay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Молдове возникли перебои в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

В госпредприятие Moldelectrica сообщили, что риск отключения электричества в Молдове - очень высокий.

Напомним, 16 декабря оккупанты прибегли к очередному массированному обстрелу территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

Кроме того, сегодня Россия впервые запустила стратегические самолеты Ту-95 с ракетами из Энгельса.

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