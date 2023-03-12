В Молдове пророссийскую партию обвинили в попытке госпереворота

Глава молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Кроме этого депутат от партии "Действие и солидарность" Мариан Раду заявил, что "Шор" провоцирует граждан, он также поблагодарил полицию за работу на протесте.
По словам Гросса, митинги являются "еще одной попыткой некоторых политических сил и преступных группировок дестабилизировать ситуацию в стране". Кроме этого, на протестах было зафиксировано большое количество нарушений.
"Хочу поблагодарить правоохранительные органы за обеспечение порядка", - подчеркнул Гросу,
Он отметил, что в последнее время правоохранительные органы неоднократно пресекались попытками организовать в Молдавии беспорядки.
"Целью этих действий является свержение конституционного строя, смена легитимных властей в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", - заявил Гросу.
Напомним, ранее полиция Молдовы предупреждала о возможных провокациях на акции протеста, анонсированной пророссийскими силами.
Кроме того, полиция Молдавии сегодня заявила о причастности российских спецслужб к организации митингов в стране. Некоторых участников сети, планировавшей дестабилизировать ситуацию в Молдове, задержали.
Также сегодня в Кишиневе сообщили о минировании аэропорта. Персонал и пассажиры были эвакуированы.
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