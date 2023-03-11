Попытки дестабилизации в Молдове связаны с провалами РФ на фронте, - экс-разведчик Британии

Попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове связаны с тем, что планы оккупантов в Украине нарушены.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Sky News заявил экс-офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм.

По его словам, такие попытки дестабилизации со стороны Кремля являются "типичной российской тактикой". При этом экс-разведчик отметил, что россияне намеренно выбрали страну, которая граничит с Североатлантическим альянсом.

"Это стандартная российская тактика отвлечения внимания, указывающая на то, что на самом деле их действия в Украине идут не так, как хотят россияне", - подчеркнуг Ингрэм.