В Молдове пророссийские партии вывели людей на протесты, произошли столкновения (видео)

В столице Молдовы проходит митинг "Движения для народа", в который входят представители партии "Шор" и PACE Георге Кавкалюка. Участники акции попытались прорваться в правительственное здание через границу полиции. Между протестующими и правоохранителями произошла стычка.

Предыдущий протест "Движения для народа" состоялся 19 февраля. Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. Властям дали семь дней на размышления. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воде тогда заявил, что власти уважают право граждан на протест и мирное собрание, однако не будут комментировать акцию.

13 февраля президент Мая Санду заявила, что Россия планирует с помощью протестов пророссийской партии "Шор" и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

"План России на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", – рассказала президент.

Партия "Шор"

Пророссийская политическая партия в Молдавии. Глава партии - Илан Шор, пророссийский политик и олигарх. В 2022 году, после российского вторжения в Украину, партия "Шор" начала активно взаимодействовать с российскими властями, депутаты посетили Москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против правительства действующего президента Молдовы Майи Санду.

26 октября 2022 года политическая партия была внесена в список санкций США, поскольку партия связана с Иланом Шором, попавшим под санкции США из-за его связей с российским правительством и организации беспорядков с целью взорвать демократическое развитие Молдовы.