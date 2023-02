В Молдове пророссийские партии вывели людей на протесты, произошли столкновения (видео)

В столице Молдовы проходит митинг "Движения для народа", в который входят представители партии "Шор" и PACE Георге Кавкалюка. Участники акции попытались прорваться в правительственное здание через границу полиции. Между протестующими и правоохранителями произошла стычка.

Предыдущий протест "Движения для народа" состоялся 19 февраля. Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. Властям дали семь дней на размышления. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воде тогда заявил, что власти уважают право граждан на протест и мирное собрание, однако не будут комментировать акцию.

13 февраля президент Мая Санду заявила, что Россия планирует с помощью протестов пророссийской партии "Шор" и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

"План России на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", – рассказала президент.

Протестер в Moldowa said, что «только Россия будет помогать нам, только Россия». Her phrase is heard on the video. Это true purpose of the protests. pic.twitter.com/GLFO1NWPKI