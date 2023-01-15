В Молдове взорвали боевую часть ракеты, которая упала на территории страны

Молдавские саперы провели контролируемый подрыв боеголовки ракеты, которая упала в северной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы в Facebook .

По данным ведомства, взрыв провели в условиях максимальной безопасности. Также там отметили, что в результате падения ракеты никто не пострадал.

В данный момент армия и представители МВД обследуют территорию в радиусе полтора километра, чтобы убедиться в отсутствии других обломков ракеты.

"Все собранные в ходе выездного расследования доказательства будут в установленном порядке направлены в специализированную прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства.