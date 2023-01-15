В Молдове взорвали боевую часть ракеты, которая упала на территории страны

Молдавские саперы провели контролируемый подрыв боеголовки ракеты, которая упала в северной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.
По данным ведомства, взрыв провели в условиях максимальной безопасности. Также там отметили, что в результате падения ракеты никто не пострадал.
В данный момент армия и представители МВД обследуют территорию в радиусе полтора километра, чтобы убедиться в отсутствии других обломков ракеты.
"Все собранные в ходе выездного расследования доказательства будут в установленном порядке направлены в специализированную прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, вчера, 14 января, во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упали обломки ракеты.
Позже стало известно, что там нашли боевую часть ракеты. Ее боеголовка заправлена примерно 80 килограммами взрывчатки.
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