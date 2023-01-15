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У Молдові підірвали бойову частину ракети, яка впала на території країни

Фото: у Молдові підірвали бойову частину ракети, яка впала на території країни (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Іван Носальський

Молдавські сапери провели контрольований підрив боєголовки ракети, яка впала в північній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Молдови у Facebook.

За даними відомства, вибух провели за умов максимальної безпеки. Також там зазначили, що внаслідок падіння ракети ніхто не постраждав.

Наразі армія та представники МВС обстежують територію в радіусі півтора кілометра, щоб переконатися у відсутності інших уламків ракети.

"Всі зібрані під час виїзного розслідування докази будуть у встановленому порядку направлені до спеціалізованої прокуратури", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впали уламки ракети.

Пізніше стало відомо, що там знайшли бойову частину ракети. Її боєголовка заправлена ​​приблизно 80 кілограмами вибухівки.

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МолдоваОбстрілВійна Росії проти Україниракетный удар