У Молдові підірвали бойову частину ракети, яка впала на території країни

Молдавські сапери провели контрольований підрив боєголовки ракети, яка впала в північній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Молдови у Facebook .

За даними відомства, вибух провели за умов максимальної безпеки. Також там зазначили, що внаслідок падіння ракети ніхто не постраждав.

Наразі армія та представники МВС обстежують територію в радіусі півтора кілометра, щоб переконатися у відсутності інших уламків ракети.

"Всі зібрані під час виїзного розслідування докази будуть у встановленому порядку направлені до спеціалізованої прокуратури", - сказано у повідомленні відомства.