В Молдове ограничили русский язык в парламенте: сторонники Путина недовольны

08:16 08.05.2026 Пт
2 мин
Парламент Молдовы утвердил румынский язык как единственный рабочий в законодательном органе
aimg Филипп Бойко
Фото: парламент Молдовы (Getty Images)

Парламент Молдовы ввел ограничения на использование русского языка во время официальных заседаний. Отныне румынский язык становится единственным рабочим языком в высшем законодательном органе страны, но пророссийскую оппозицию это не устраивает.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Раньше русский язык в Молдове имел статус "межэтнического", а все документы обязательно переводили. Теперь эта привилегия отменена.

Пророссийская оппозиция отреагировала мгновенно: приспешники РФ и представители правых партий устроили протест прямо в зале. После бурных дискуссий они коллективно покинули помещение. Работа парламента была фактически заблокирована на некоторое время.

Обвинения в подрыве демократии

Член Коммунистической партии Константин Старис назвал новые правила нелегитимными. По его мнению, такие шаги ведут к авторитаризму.

"Согласно этой логике, следующим шагом Партии действия и солидарности была бы отмена выборов", - заявил Старис, намекая на правящую партию PAS.

Ответ правящей партии

Представители власти отрицают обвинения в притеснениях. Игорь Талмазан, который презентовал новый регламент, заверил, что права меньшинств не нарушаются.

Он выделил несколько ключевых моментов:

  • депутаты могут свободно общаться на языках национальных меньшинств вне трибуны;
  • в государственных учреждениях должен господствовать только официальный язык;
  • румынский становится основой для всего документооборота.

"Но язык, который будет использоваться в государственных учреждениях, - это наш официальный язык - румынский", - резюмировал Талмазан.

Языковой вопрос как геополитический выбор

Агентство напоминает, что Молдова имеет сложную историю. Более 150 лет страна не имела независимости. Она была частью Российской империи, впоследствии - Великой Румынии и Советского Союза. Независимость Кишинев получил только в 1991 году.

Сейчас страна определилась с европейским вектором развития и румынский язык является единственным государственным. Он становится все более популярным среди молодежи, ведь новое поколение стремится к интеграции в Европейский Союз. Однако русский язык все еще остается распространенным в медиа и повседневном общении части населения.

Какие еще последние новости о Молдове

Уже сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к "Коалиции желающих" для поддержки Украины. Кишинев уже обсуждает с украинской стороной возможные форматы участия, учитывая нейтральный статус государства.

Также уже в следующем году Молдова официально покинет ряды так называемого СНГ. Юридическая процедура денонсации соответствующих соглашений уже запущена и находится в активной фазе.

